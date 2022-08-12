الأنواء الجوية: جمرة القيظ ستمتد في العراق للثلث الثاني من آب

2022/08/12 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

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توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، حالة الطقس في عموم البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما أكدت أن جمرة القيظ ستمتد للثلث الثاني من آب.وقال مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري، إن "العراق متأثر بمنخفض جوي موسمي وهنالك تذبذب في درجات الحرارة"، مبيناً أن "ما يعرف بجمرة القيظ ستمتد إلى الثلث الثاني من شهر آب الجاري وتكون درجات الحرارة كذلك في تذبذب". وأضاف الجابري، أن "حالة الطقس شهدت خلال اليومين الماضيين إنخفاضاً في درجات الحرارة"، لافتاً إلى أن "درجات الحرارة ستعاود الإرتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة". وحول توقعات فصل الشتاء القادم، أكد الجابري، أن "هنالك دراسة تنطلق كل عام في شهر أيلول وستكون هنالك لجنة دراسية خاصة تتشكل في الأنواء الجوية بموسم الأمطار لتحدد كمية الأمطار المتوقع سقوطها على البلاد".

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