الإطار التنسيقي يحدد اسباب تظاهراته قرب اسوار الخضراء: لا نريد الصدام مع التيار

2022/08/12 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل السياسية الشيعية، اليوم الخميس، انه لا يسعى الى أي صدام مع جمهور التيار الصدري عند تظاهرات انصار الاطار على اسوار المنطقة الخضراء.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم) ان "قوى الاطار التنسيقي لا تريد أي صدام مع التيار الصدري، بل قوى الاطار افشلت وستفشل أي مشروع يدعو للفتنة او الاقتتال الداخلي والتظاهر عن اسوار المنطقة الخضراء لا يعني اننا نريد الصدام مع التيار".

وبين الفتلاوي ان "هدف تظاهرات انصار قوى الاطار التنسيقي دعم الشرعية والدستور والقانون، والموقوف ضد تعطيل المؤسسات وابعاد أي تهديد وضغوطات على القضاء العراقي، فالقضاء يجب ان يكون بعيدا عن الخلافات والصراعات السياسية".

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