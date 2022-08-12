جدولُ مبارياتِ مُنتخبنا لكرة الصالات في بطولةِ نهائيات كأس آسيا

2022/08/12 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، جدولُ مواعيد مبارياتِ مُنتخبنا الوطني لكرة الصالات، في بطولةِ نهائيات كأس آسيا التي ستقامُ في دولةِ الكويت في السابع والعشرين من شهر أيلول المقبل.

وجاء الجدول كالتالي:

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