وزير خارجية تركيا: تطبيع علاقتنا مع مصر وإسرائيل لا يعني الاستغناء عن مبادئنا

2022/08/12 | 00:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، بأن بدء بلاده عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومصر، لا يعني "استغناء تركيا عن مبادئها"، على حد تعبيره.

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