2022/08/12 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد العلماء بأن عشرات الأشخاص في الصين أصيبوا بفيروس جديد من منشأ حيواني سمّي لانغيا، لكنهم استبعدوا في هذه المرحلة خطر انتقال العدوى به من إنسان إلى آخر.ويسبب فيروس لانغيا أعراضا لدى البشر مثل الحمى والتعب والسعال والغثيان والصداع.ويعتقد العلماء أن الزبابة، وهو ثديي صغير يشبه الفأر، قد يكون الحيوان […]

ظهرت المقالة مصدره الحيوان..



عشرات الإصابات بفيروس “لانغيا” الجديد في الصين أولاً على ايرث نيوز.

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