بعد قصف زابوريجيا.. زيلينسكي يحدد شرطين لضمان أمن أوروبا النووي

2022/08/12 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو "يجب أن يتحرّك العالم بأسره فورا لطرد محتلّي زابوريجيا" وهي المحطة الأكبر في أوروبا، واقعة في جنوب أوكرانيا وتحتلها القوات الروسية منذ 4 مارس.

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