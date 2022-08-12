2022/08/12 | 00:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل: الموافقة على تمويل المبالغ المخصصة في قانون الأمن الغذائي من المالية للوجبة الثامنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/12 | 00:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: الموافقة على تمويل المبالغ المخصصة في قانون الأمن الغذائي من المالية للوجبة الثامنة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: الموافقة على تمويل المبالغ المخصصة في قانون الأمن الغذائي من المالية للوجبة الثامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).