وكالة الطاقة ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022

2022/08/12 | 00:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وكالة الطاقة الدولية، إن ارتفاع استخدام النفط لتوليد الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط سيعزز استهلاك الخام لبقية العام، رافعة توقعاتها للطلب على النفط هذا العام بمقدار 380 ألف برميل يوميا.وأوضحت الوكالة -في تقريرها الشهري الصادر اليوم …

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