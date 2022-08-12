تعليق من وزير العدل الأمريكي حول تفتيش منزل ترامب.. هل وافق شخصياً على ذلك؟

2022/08/12 | 01:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، أنه صادق شخصيا على مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وأدان “هجمات لا أساس لها” طالت مكتب التحقيقات الفدرالي.ولم يوضح غارلاند السبب الذي استدعى التفتيش، لكنه شدد على وجود “سبب محتمل”، وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية.وقال غرالاند في مؤتمر […]

ظهرت المقالة تعليق من وزير العدل الأمريكي حول تفتيش منزل ترامب..



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