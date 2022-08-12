تفاعلات الساعة.. وعي تدعم التمديد للكاظمي و الإطار صاحب الأغلبية البرلمانية

2022/08/12 | 01:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 08/11/2022.النائب عن ائتلاف دولة القانون...

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وعي تدعم التمديد للكاظمي و الإطار صاحب الأغلبية البرلمانية أولاً على المسلة.

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