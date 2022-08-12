صور الأقمار الصناعية تكشف أضرار الانفجارات في قاعدة جوية روسية

2022/08/12 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور للأقمار الصناعية أن العديد من الطائرات الحربية الروسية دمرت بعد سلسلة من الانفجارات التي ضربت قاعدة جوية روسية في جنوب غرب شبه جزيرة القرم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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