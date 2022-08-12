2022/08/12 | 03:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد اعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، أنّ محمد شرارة منتحل لصفة...

ظهرت المقالة العِمامة ليست لمن هبّ ودبّ أولاً على المسلة.

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