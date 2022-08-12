مداهمة مقر ترامب.. صحيفة تكشف نوعية الوثائق التي كان يبحث عنها

2022/08/12 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشارت الصحيفة إلى عدم رد متحدث باسم ترامب على الفور على طلب للتعليق.كما رفضت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي التعليق، بحسب واشنطن بوست.

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