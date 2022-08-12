"قضية شرف".. تفاصيل مقتل سائح خليجي في تونس

2022/08/12 | 05:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت سفارة قطر بتونس أن يكون السائح الخليجي الذي تم قتله في تونس ذبحا يحمل الجنسية القطرية، وفق صفحة السفارة الرسمية على تويتر.

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