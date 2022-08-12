2022/08/12 | 06:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقابلة أول امرأة سعودية تعمل في مجال تلميع السيارات وما قالته عن مجالها الأمر الذي اثار تفاعلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول سعودية تعمل بتلميع السيارات تثير تفاعلا: أحب رائحة الشحم والكفرات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول سعودية تعمل بتلميع السيارات تثير تفاعلا: أحب رائحة الشحم والكفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).