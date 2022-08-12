الأطراف العراقية تحشد أنصارها الجمعة.. تيار الصدر يدعو للتجمع حتى إشعار آخر والإطار التنسيقي يطالب

2022/08/12 | 06:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا التيار الصدري في العراق أنصاره إلى التجمع في كل المحافظات اليوم الجمعة والبقاء حتى إشعار آخر، في حين دعت اللجنة التنظيمية للمظاهرات التابعة للإطار التنسيقي إلى التظاهر على أسوار المنطقة الخضراء.

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