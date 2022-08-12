2022/08/12 | 07:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل إعلام إماراتية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جولة بمروحية فوق سماء بلاده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعل على فيديو محمد بن زايد "يقود" مروحية بسماء الإمارات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعل على فيديو محمد بن زايد "يقود" مروحية بسماء الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).