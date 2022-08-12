"وثائق أسلحة نووية".. تفاعل على تقرير صحيفة أمريكية عن سبب مداهمة منتجع ترامب

2022/08/12 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت فيه إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" داهم منتجع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب للبحث عن وثائق أسلحة نووية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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