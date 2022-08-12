الرافدين يوجه باستلام إيداعات محطات الشركات النفطية أيام الجمع والسبت

2022/08/12 | 09:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وجه مصرف الرافدين،اليوم الجمعة، باستمرار فروعة في بغداد والمحافظات بفتح ابواب المصرف ايام الجمع والسبت والعطل الرسمية لاستلام ايداعات مبيعات المحطات التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن" الفروع التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات هي في محافظة بغداد : فرع الحي العربي/ فرع المحيط / فرع حيفا/ فرع المصافي/ فرع الوزيرية/فرع الزوية/فرع الشيخ عمر/ فرع باب المعظم/ فرع سبع قصور".

واضاف أن "فروع المنطقة الشمالية هي: فرع الحدباء/الحمدانية في نينوى/فرع المنتجات النفطية في كركوك/فرع تكريت في صلاح الدين، أما فروع المنطقة الوسطى هي : فرع المثنى/الشهداء في كربلاء /القادسية في الديوانية / بابل / فرع الغري في النجف وفروع ديالى : فرع بعقوبة / الفاروق".

وتابع البيان أن "فروع المنطقة الجنوبية هي : فرع البصرة/ المعقل في البصرة / العمارة في ميسان /اور في ذي قار وفروع الغربية : فرع الانبار / الخالدية في الانبار" .

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