الرافدين يوجه باستلام ايداعات محطات الشركات النفطية ايام الجمع والسبت

2022/08/12 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه مصرف الرافدين،اليوم الجمعة، باستمرار فروعة في بغداد والمحافظات بفتح ابواب المصرف ايام الجمع والسبت والعطل الرسمية لاستلام ايداعات مبيعات المحطات التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية. وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن” الفروع التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات هي في محافظة بغداد : فرع الحي العربي/ فرع […]

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