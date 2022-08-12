جنود أوكرانيا الذين يقاتلون الروس لديهم سلاح جديد.. شاهد ما يمكن لـ

2022/08/12 | 09:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبت القوات الأوكرانية نظام المدفعية البولندي الجديد "كراب"، وهو نظام مدفعي عالي التقنية يوجه بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ما يجعله أكثر دقة وأمانًا من معدات الحقبة السوفيتية القديمة.انضم مراسل CNN نك روبرتسون إلى قائد مدفعية أثناء استهداف المواقع الروسية، إليكم مشاهداته.

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