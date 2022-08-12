رسميا.. ’الفيفا’ يقرر تغيير موعد انطلاق مونديال قطر

2022/08/12 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تقديم موعد انطلاق نهائيات مونديال قطر يوما واحدا، على أن تبدأ المنافسات في الـ20 من نوفمبر، بعد أن كانت مقررة في الـ21 منه.

وأصدر "الفيفا" بيانا جاء فيه "ستلعب قطر الدولة المضيفة ضد الاكوادور (مباراة الافتتاح) في 20 نوفمبر".

وأضاف "تم تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب البيت، يوم واحدا بعد قرار بالإجماع اتخذه مجلس فيفا".

وأعلن "الفيفا" أن هذا التغيير يأتي ليحافظ على التقليد المتبع في كأس العالم، بتنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية التي يكون أحد طرفيها، فريق الدولة صاحبة الضيافة أو المنتخب حامل اللقب.

وجرى أيضا تغيير توقيت إقامة مباراة السنغال وهولندا، في 21 نوفمبر، من الواحدة ظهرا إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في 21 نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم.

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