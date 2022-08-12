استقرار أسعار الذهب لتتجه نحو رابع زيادة أسبوعية

2022/08/12 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، واتجهت صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي في ظل ضعف عام للدولار الأمريكي واجهته ضغوط من زيادة العائد على سندات الخزانة، فضلا عن توقعات رفع الفائدة الأمريكية.وتماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1789.81 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت خلال الأسبوع بنحو واحد في المائة.وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1804.20 دولار للأوقية.والدولار بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي وفقا لرويترز، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 20.34 دولار للأوقية.



وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 955.16 دولار للأوقية.



ونزل البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2262.53 دولار للأوقية.

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