النفط يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية .. برنت عند 99.26 دولارا للبرميل

2022/08/12 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

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انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، وسط ضبابية تتعلق بتوقعات الطلب، لكن عقود الخام تتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحسار مخاوف الركود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 99.26 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 03 في المائة إلى 94 دولارا للبرميل.

ويتجه خام برنت صوب الصعود بأكثر من أربعة في المائة خلال الأسبوع معوضا بعض خسائر الأسبوع الماضي عندما هوى 14 في المائة في أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل 2020، وسط مخاوف من زيادة التضخم وفع أسعار الفائدة الذي أضر النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

أما خام غرب تكساس الوسيط فإنه بصدد تحقيق زيادة أسبوعية بأكثر من خمسة في المائة، معوضا نحو نصف خسائر الأسبوع الماضي.

وبحسب (رويترز) خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميا.



وتتوقع الآن زيادة الطلب بمقدار 3.1 مليون برميل سنويا.

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