زيلينسكي ينتقد مسؤولين في حكومته: تصريحاتهم عن

2022/08/12 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، مساء الخميس، من المسؤولين في حكومته الكف عن التحدث إلى الصحفيين عن التكتيكات الحربية الأوكرانية ضد روسيا، قائلا إن إطلاق مثل هذه التصريحات "غير مسؤول بصراحة"، بحسب ما نقلت رويترز.

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