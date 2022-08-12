بسبب الحشد الشعبي..قرى ديالى الكردية تشهد استقرارا

2022/08/12 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أكد عضو جمعية حقوق الانسان احمد حمه، الجمعة، عدم تسجيل اي حالة نزوح قسري داخل القرى الكردية بديالى منذ 18 شهرا.وقال حمه في حديث لـ/ المعلومة/،ان” متابعة الملف الانساني للقرى الكردية في اطراف قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) والتي استهدفت بشكل دامي بين اعوام 2019-2021 يدلل على رصد استقرار امني واضح وعدم […]

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