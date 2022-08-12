2022/08/12 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اقترح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، تقديم تنازلات جديدة مهمة لطهران، تهدف إلى إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة، في محاولة لكسر الجمود في المحادثات النووية.وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي يقترح تقديم تنازل كبير لإيران لإحياء الاتفاق النووي المركز الخبري الوطني.

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