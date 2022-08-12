انخفاض اسعار النفط في تعاملات اليوم

2022/08/12 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة وسط ضبابية تتعلق بتوقعات الطلب استنادا إلى آراء متضاربة من أوبك ووكالة الطاقة الدولية، لكن عقود الخام تتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحسار […]

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