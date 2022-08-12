2022/08/12 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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يتضمن قطوعات..



الموقف المروري للعاصمة بغداد لهذا اليوم » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:02

واع/

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