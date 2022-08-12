2022/08/12 | 10:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يشهد يوم الجمعة اكبر تصعيد في اكثر من ثلاث تظاهرات تنطلق في بغداد ومحافظات...

ظهرت المقالة توقعات بحل حاسم بين التيار والاطار اذا وصلت أقدام المتنافسين الى حافة الهاوية أولاً على المسلة.

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