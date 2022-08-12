“المدينة الدولي” ملعباً للأنيق في الموسم المقبل

2022/08/12 | 10:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خصصت وزارة الشباب والرياضة (ملعب المدينة الدولي) ليكون ملعباً لنادي الطلبة للموسم الكروي المقبل.وذكر نادي الطلبة في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “وزارة الشباب والرياضة خصصت ملعب المدينة الدولي ليكون ملعباً لنادي الطلبة للموسم الكروي المقبل 2022-2023”.وكانت الوزارة قد خصصت ملعب الشعب، ملعباً لنادي القوة الجوية.يذكر أن نادي الزوراء […]

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