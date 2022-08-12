بطريقها لمصر بعد رفضها من مشتر لبناني.. أول شحنة حبوب أوكرانية تبحر

2022/08/12 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبحرت من تركيا، أول سفينة حبوب غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وهي في طريقها إلى مصر، وفقًا لموقع تتبع السفن Marine Traffic، وذلك بعد أن رفض المشتري اللبناني الأصلي قبول الشحنة.

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