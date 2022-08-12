2022/08/12 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ15 محصولاً، فيما أشارت الى أنها تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية.وقال المتحدث باسم وزير الزراعة هادي الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي بالنسبة للمنتجات الزراعية يقترن بمتطلبات ومستلزمات يجب توفرها"، مبيناً أن "من هذه المتطلبات هي الوفرة المالية والتخصيص المالي السنوي الذي يندرج ضمن تخصيصات دعم المزارعين لتوفير اللقاحات والأدوية البيطرية والمبيدات".وأضاف أنه "من ضمن المتطلبات أيضاً توفير المدخلات السليمة للإنتاج الزراعي وفي مقدمتها الوفرة المائية اللازمة لتنفيذ الخطط الزراعية وزراعة المساحات الكافية لتحقيق إنتاجية تلبي الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات"، موضحاً أن "جميع هذه الأمور تقف عائقاً أمام الاكتفاء الذاتي من المحاصيل".وتابع أنه "رغم التحديات الكبيرة فإن العراق حقق اكتفاء ذاتياً لـ15 محصولاً بالنسبة للخضراوات، واقترب من الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتجات الحيوانية في مقدمتها الدواجن بنسبة كبيرة"، موضحاً أن "هناك انخفاضاً بسبب الأزمات التي يتعرض لها العراق بصورة خاصة وفي مقدمتها التغيير المناخي وشح المياه إضافة الى أزمة كورونا وغيرها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ15 محصولاً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ15 محصولاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).