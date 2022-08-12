موجة حر جديدة تضرب مناطق كردستان

2022/08/12 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

توقعت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ان "درجات الحرارة سترتفع من 1-2 درجة في محافظات إقليم كوردستان مع تصاعد خفيف للغبار".

وأضافت أن درجات الحرارة في محافظات الإقليم خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي:

اربيل 42

السليمانية 43

دهوك 41

حلبجة 45

كرميان 47

سوران 41

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