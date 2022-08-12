2022/08/12 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

بدأ فريق هندسي برفع الكتل الكونكريتية في محيط وامام مبنى محكمة استئناف ديالى وسط بعقوبة لاول مرة منذ 17 سنة في اطار مشروع رفع شامل للحواجز والكتل يشمل كل مدن المحافظة دون استثناء وفق مراحل تدريجية مع اعادة فتح الطرق المغلقة.

وكان مبنى استئناف ديالى تعرض الى سلسلة هجمات ابرزها هجوم انتحاري في 2004 تصدى له ضابط انذاك وانقذ العشرات من المدنيين من موت محقق ليضحي بنفسه ما استدعى تطبيق سلسلة اجراءت وقائية مشددة ومنها نصب كتل كونكريتية في محيط وامام المبنى خاصة مع تكرار انفجار المفخخات والاحزمة الناسفة في شارع المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ 17 عاما.. مبنى حكومي حساس بلا كتل كونكريتية في ديالى (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ 17 عاما.. مبنى حكومي حساس بلا كتل كونكريتية في ديالى (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).