الحكيم يدعو الى استثمار الطاقات الشبابية في خدمة الوطن

2022/08/12 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، الى استثمار الطاقات الشبابية في خدمة الوطن.

وقال الحكيم في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "نستثمر مناسبة اليوم العالمي للشباب لنجدد دعوتنا إلى استثمار الطاقات الشابة في خدمة الوطن إيمانا منا بأنها القادرة على حمل أمانة حاضر ومستقبل الوطن، ونجدد مطالبتنا بفتح المجال أمام الشباب ورفد أجهزة الدولة ومؤسساتها بطاقاتهم الخلاقة وروحهم العالية ومعنوياتهم المرتفعة وتمكينهم من المساهمة ببناء دولة عصرية عادلة".

وتابع، "ونذّكر في هذه المناسبة بدورهم في الذود عن حياض الوطن بوجه الإرهاب الداعشي حينما تدافعوا في ميادين الشرف".

وبين الحكيم، أنه "من هنا لا يمكن أن نرضى بشباب يقاسي البطالة والحرمان في بلد الخيرات والثروات، ولا يمكن أن نتهاون في المطالبة بالتمسك بهم في وطنهم وعدم التفريط بطاقاتهم والحفاظ عليهم كثروة معطاء".

وختم بيانه بقوله "تحية لشباب العراق وجميع شباب العالم في يومهم العالمي".

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