2022/08/12 | 11:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لجامعة لينتشوبينغ، أن أطباء من أوروبا والهند وإيران، أجروا لأول مرة عملية زرع قرنية اصطناعية لعشرين مريضا، أعادت لبعضهم حاسة البصر وحسنت الرؤية للأخرين.ويشير المكتب، إلى أن 14 مريضا من الذين خضعوا لهذه العملية كانوا فاقدي البصر تماما، والستة الآخرين كانوا يعانون من ضعف البصر الحاد.ووفقا لبيانات منظمة […]

ظهرت المقالة زرع قرنية اصطناعية لعشرين مريضا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زرع قرنية اصطناعية لعشرين مريضا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زرع قرنية اصطناعية لعشرين مريضا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).