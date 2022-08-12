2022/08/12 | 11:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين غادرتا مينائين أوكرانيين على البحر الأسود اليوم الجمعة ليصل عدد السفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 14.

وذكرت الوزارة أن السفينة سورموفسكي التي ترفع علم بيليز غادرت ميناء تشورنومورسكي الأوكراني وعلى متنها 3050 طنا من القمح في الطريق إلى إقليم تكيرداج في شمال غرب تركيا.

وأضافت أن السفينة ستار لورا التي ترفع علم جزر مارشال غادرت من بيفديني وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة إلى إيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن مغادرة سفينتين جديدتين تحملان حبوباً أوكرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن مغادرة سفينتين جديدتين تحملان حبوباً أوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).