2022/08/12 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتظاهرون يستعدون لإقامة الصلاة الموحدة قرب مبنى البرلمان..



صور المركز الخبري الوطني.

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