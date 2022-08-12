2022/08/12 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني صرح تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، الخميس، بأن بلاده “تشعر بقلق بالغ” إزاء القصف الأخير لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية في أوكرانيا.وقال المندوب الصيني في إفادة لمجلس الأمن الدولي: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قلق صيني جراء القصف الاخير لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية في اوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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