"خناقة شوارع".. لاعب النادي الأهلي يثير الجدل بعد "اشتباك بالإيادي" مع منتقديه

2022/08/12 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقطع فيديو، يرصد "اشتباك" لاعب النادي الأهلي المصري، ياسر إبراهيم، مع عدد من المشجعين، وسط تبادل لـ"السب والشتائم" بين الجانبين.

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