دعوات متزامنة للتظاهر.. التيار الصدري يحشد لحل البرلمان والإطار التنسيقي يدعو إلى الدفاع عن الشرعية

2022/08/12 | 11:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي أنصارهما إلى التظاهر اليوم الجمعة، في ظل خلافهما على تشكيل الحكومة العراقية والدعوة لانتخابات مبكرة.

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