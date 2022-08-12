السيد الصدر يوجه رسالة إلى متظاهري الإطار

2022/08/12 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رسالة إلى متظاهري الإطار التنسيقي.

وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "فلتكن مظاهراتكم سلمية ولتحافظوا على السلم الأهلي".

وأضاف أن "العراق أهم من كل المسميات"

وفيما يلي نص التغريدة:

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