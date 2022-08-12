ما هي فوائد التين.. الثمرة المباركة التي خصها الله بالذكر؟

2022/08/12 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل قرأتم في القرآن الآية المباركة

"والتين والزيتون"؟ فشجرة التين التي

خصّت بالذكر تعتبر مصدراً غذائياً

رائعاً يحمل فوائد متعددة.



دعونا نتعرف

إلى فوائد التين.

ما هو التين؟

يتميّز التين بحجمه الصغير ا

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