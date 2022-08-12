بعد كشف تفاصيل.. نيابة مصر تحيل قاتل سلمى بهجت بالزقازيق إلى محاكمة جنائية عاجلة

2022/08/12 | 11:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة في مصر، الخميس، إحالة إسلام محمد المتهم بقتل سلمى بهجت في منطقة الزقازيق إلى محاكمة جنائية عاجلة.

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