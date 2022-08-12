علاج جديد يحقق نتائج واعدة أمام السرطان “قاتل الرجال”

2022/08/12 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتوالى الأبحاث والدراسات حول العالم في محاولة للقضاء على مرض السرطان، ويبدو أن الباحثين هذه المرة قد حققوا خطوة إيجابية على طريق حماية الرجال من أكثر السرطانات شيوعا، وهو سرطان البروستات.وأشارت نتائج تجاربة حديثة إلى أن الدواء الذي سيحمل اسم “بلوفيكتو”، يمكن أن يطيل عمر مرضى سرطان البروستات بمعدل أربعة أشهر على […]

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