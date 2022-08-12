بايدن يريد الترشح لولاية ثانية

2022/08/12 | 12:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الترشح لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقبلة لعام 2024،...

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