السيد الصدر: أيدينا ممدودة لجماهير الإطار دون قياداته

2022/08/12 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أنه لا يختلف مع جمهور الإطار بوجود الفساد وانما نختلف مع قياداته، داعياً جماهير الإطار إلى نصرة للإصلاح لا لنصرة هيبة الدولة والحكومات، مبيناً ان ايادي التيار الصدري ممدودة لجماهير الإطار لا لقياداته.

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