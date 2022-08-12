عمال الإنقاذ في نيوزيلندا يحاولون إنقاذ 10 دلافين جانحة على شاطئ

2022/08/12 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حاول رجال الإنقاذ في نيوزيلندا اليوم الجمعة إنقاذ عشرة دلافين جانحة على شاطئ بعيد وغمرهم بالماء حتى يأتي المد، على أمل إعادتهم إلى البحر.

وقالت وزارة الحفاظ على البيئة في منشور على فيسبوك إن الدلافين العشرة تقطعت بهم السبل في خليج اكانيوها بجزيرة وايهيكي قبالة مدينة أوكلاند.

وذكرت وسائل الإعلام أن المتطوعين انتشروا على الشاطئ، وجلبوا دلاء من الماء إلى حيث تقطعت السبل بالدلافين لإبقائها رطبة.

وذكرت الوزارة ومشروع جوناه، المتخصصان في إنقاذ الحيتان والدلافين التي تقطعت بها السبل، أن موظفيهم ومعداتهم في الطريق للمساعدة في الإنقاذ.

تقع جزيرة وايهيكي الصغيرة على بعد حوالي 40 دقيقة بالعبارة من أوكلاند، وهي موطن لحوالي 10000 شخص.

وتسجل نيوزيلندا أعلى معدل جنوح للدلافين والحيتان في العالم حيث تصل مئات الثدييات إلى شواطئها كل عام.

ولا يزال سبب جنوح الكائنات البحرية على الشواطئ لغزا لعلماء الأحياء البحرية.

ومن المنتظر ارتفاع المد بحلول الساعة 7:36 مساء (0736 بتوقيت جرينتش) وهو الموعد المرتقب الذي سيحاول فيه رجال الإنقاذ إعادة تعويم الدلافين.

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