2022/08/12 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



تجمع أعداد كبيرة من المصلين استعدادا لاحياء صلاة الجمعة الموحدة في الخضراء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تجمع أعداد كبيرة من المصلين استعدادا لاحياء صلاة الجمعة الموحدة في الخضراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تجمع أعداد كبيرة من المصلين استعدادا لاحياء صلاة الجمعة الموحدة في الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).